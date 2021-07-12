Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Италии с победой на чемпионате Европы

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы-2020 над сборной Англией (1:1, 3:2 по пенальти).

«Мои поздравления, Италия», — написал Хабиб в Instagram.

Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).