Хабиб Нурмагомедов поздравил сборную Италии с победой на чемпионате Европы
02:43
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу сборной Италии в финале чемпионата Европы-2020 над сборной Англией (1:1, 3:2 по пенальти).
«Мои поздравления, Италия», — написал Хабиб в Instagram.
Instagram Хабиба Нурмагомедова. Фото Instagram
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. Итальянцы в четвертый раз играли в финале чемпионата Европы, в 2000 и 2012 годах они становились серебряными призерами. Один раз итальянские футболисты выигрывали бронзовые медали турнира (1988).
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