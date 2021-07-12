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Магуайр: «Я убит горем, мы отдали абсолютно все»

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Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал поражение команды в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).

«Я убит горем, разочарован, опустошен. Ребята опустошены. Мы отдали все. Мы отдали абсолютно все», — приводит слова Магуайра ITV Sport.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года