Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

21 марта, 11:00

Грузия — Люксембург: во сколько матч и где смотреть трансляцию стыковой игры Евро-2024

Матч Грузия — Люксембург начнется в 20.00 21 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили.
Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press

Сборная Грузии по футболу 21 марта сыграет против Люксембурга в матче полуфинала Пути C стыкового турнира для попадания на чемпионат Европы-2024. Поединок пройдет в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе». Начало — в 20.00 по московскому времени.

В сетке вещания каналов холдинга «Матч» отсутствует трансляция игры Грузия — Люксембург. С сентября прошлого года показ матчей отбора Евро-2024 осуществлялся на «Матч ТВ». О ситуации с правами на показ игр квалификации чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи Грузия — Люксембург и других поединков стыкового турнира 21 марта. Следите за ключевыми моментами встречи с помощью матч-центра «СЭ».

Победитель пары Грузия — Люксембург сыграет с лучшим по итогам противостояния Греция — Казахстан (21 марта, 22.45 мск). Сборная, которая станет победителем финала Пути C стыков, получит путевку в финальную часть Евро-2024.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля в десяти городах и на десяти стадионах.

Стыковые матчи Евро 2024: даты и расписание игр плей-офф Лиги наций

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Чемпионат Европы по футболу
2
1
Читайте также
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Стыки Евро 2024: кто попал в финальный турнир чемпионата Европы в Германии
Экс-игрок сборной Грузии Дзария отметил, что работа по улучшению футбола в стране дает результат
Гладилин прокомментировал выход Украины на Евро-2024
Кого из РПЛ мы увидим на Евро-2024. Албанская звезда «Локо», сочинский Ваня и сербы
Гладилин объяснил выход Грузии на Евро-2024 работой Вилли Саньоля
Игнатьев предположил, чего ждать от Грузии на Евро-2024
Игнатьев назвал закономерным выход сборной Грузии на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стыковые матчи Евро 2024: расписание игр и где смотреть трансляции 21 марта

Босния — Украина: во сколько матч и где смотреть трансляцию стыковой игры Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости