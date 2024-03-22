Голкипер сборной Греции: «Мы знали о сильных сторонах Казахстана»

Голкипер сборной Греции Одиссеас Влаходимос подвел итоги стыкового матча чемпионата Европы-2024 с Казахстаном (5:0).

«Мы знали о сильных сторонах сборной Казахстана. Я доволен игрой своей команды. За счет чего удалось победить? Мы начали играть активно с первых минут и забили ранний гол, после чего было легко довести дело до логического завершения», — приводит слова Влаходимоса Metaratings.ru.

В финале плей-офф за выход в финальную стадию Евро-2024 сборная Греции сыграет с национальной командой Грузии. Матч пройдет 26 марта. Начало — в 20.00 мск.