Гриллич признан лучшим игроком матча Украина — Австрия
21:05
Лучшим игроком матча Евро Украина — Австрия признан полузащитник Флориан Гриллич, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Сборная Австрии одержала победу над Украиной (1:0). Единственный гол забил Феликс Баумгартнер.
Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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