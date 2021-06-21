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Гриллич признан лучшим игроком матча Украина — Австрия

21:05
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Лучшим игроком матча Евро Украина — Австрия признан полузащитник Флориан Гриллич, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Сборная Австрии одержала победу над Украиной (1:0). Единственный гол забил Феликс Баумгартнер.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.

Украина — Австрия

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

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