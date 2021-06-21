Лучшим игроком матча Евро Украина — Австрия признан полузащитник Флориан Гриллич, сообщает официальный сайт УЕФА. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Сборная Австрии одержала победу над Украиной (1:0). Единственный гол забил Феликс Баумгартнер.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.