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Госенс: «Сила сборной Англии в ее высочайших скоростях в атаке»

10:15
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Защитник сборной Германии Робин Госенс поделился ожиданиями от матча 1/8-финала чемпионата Европы против Англии.

«Сила сборной Англии в ее высочайших скоростях в атаке. Для меня лично это означает, что четкая игра в обороне станет нашей первоочередной задачей. Если сыграем компактно в обороне и собьем атакующий порыв Англии, то сможем и сами создавать что-то впереди. Уверен, это сработает», — цитирует Госенса официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, в Лондоне. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/

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