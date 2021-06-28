Госенс: «Сила сборной Англии в ее высочайших скоростях в атаке»
10:15
Защитник сборной Германии Робин Госенс поделился ожиданиями от матча 1/8-финала чемпионата Европы против Англии.
«Сила сборной Англии в ее высочайших скоростях в атаке. Для меня лично это означает, что четкая игра в обороне станет нашей первоочередной задачей. Если сыграем компактно в обороне и собьем атакующий порыв Англии, то сможем и сами создавать что-то впереди. Уверен, это сработает», — цитирует Госенса официальный сайт УЕФА.
Матч Англия — Германия состоится завтра, 29 июня, в Лондоне. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024484--england-vs-germany/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю