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Боксер Ковалев назвал футболистов сборной России дикобразами

18:40
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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев подверг критике сборную России по футболу, которая вылетела с Евро-2020.

«За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!» — написал Ковалев в сторис Instagram.

Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/sergeykrusherkovalev/?hl=ru

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