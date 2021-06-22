Боксер Ковалев назвал футболистов сборной России дикобразами
18:40
Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев подверг критике сборную России по футболу, которая вылетела с Евро-2020.
«За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!» — написал Ковалев в сторис Instagram.
Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.
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Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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