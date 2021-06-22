Боксер Ковалев назвал футболистов сборной России дикобразами

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев подверг критике сборную России по футболу, которая вылетела с Евро-2020.

«За что вообще эти «дикобразы» получают миллионы?!» — написал Ковалев в сторис Instagram.

Сборная России одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.