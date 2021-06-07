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Главный тренер сборной Бельгии рассчитывает на Витселя на Евро

08:35
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что серьезно рассчитывает на полузащитника Акселя Витселя в предстоящих матчах на чемпионате Европы.

При этом Витсель до сих пор не готов играть — полузащитник дортмундской «Боруссии» разорвал ахилл в январе.

«Это важный игрок для нашей команды. Он еще не набрал нужную форму, но мы рассчитываем на него», — приводит слова Мартинеса L'Equipe.

Первый матч на Евро-2020 бельгийцы проведут против сборной России 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи