Главный тренер сборной Бельгии рассчитывает на Витселя на Евро
08:35
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что серьезно рассчитывает на полузащитника Акселя Витселя в предстоящих матчах на чемпионате Европы.
При этом Витсель до сих пор не готов играть — полузащитник дортмундской «Боруссии» разорвал ахилл в январе.
«Это важный игрок для нашей команды. Он еще не набрал нужную форму, но мы рассчитываем на него», — приводит слова Мартинеса L'Equipe.
Первый матч на Евро-2020 бельгийцы проведут против сборной России 12 июня. Также им предстоят матчи с Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня).
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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