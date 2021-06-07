Арсен Венгер считает Францию фаворитом Евро-2020

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую сборную считает фаворитом Евро-2020.

«Франция — супер-фаворит. Это слово даже недостаточно описывает эту команду. Она выигрывала чемпионат мира. У сборной в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, я половину забыл. Еще Дембеле.



У команды на скамейке 11 игроков, которые могли бы играть в любой стране мира. Франция — чемпион, а команда еще даже не достигла пика», — цитирует Венгера Sky Sports.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.