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Арсен Венгер считает Францию фаворитом Евро-2020

09:40
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Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую сборную считает фаворитом Евро-2020.

«Франция — супер-фаворит. Это слово даже недостаточно описывает эту команду. Она выигрывала чемпионат мира. У сборной в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, я половину забыл. Еще Дембеле.

У команды на скамейке 11 игроков, которые могли бы играть в любой стране мира. Франция — чемпион, а команда еще даже не достигла пика», — цитирует Венгера Sky Sports.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Венгрии и Португалии.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/12025/12326604/arsene-wenger-says-france-are-super-favourites-to-win-euro-2020

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