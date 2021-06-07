В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины с контурами страны
07:56
Пресс-служба УЕФА прокомментировала контур страны на футболке сборной Украины на Евро-2020.
«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, — сказали в УЕФА «СЭ».
Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.
Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.
(Данил Алешин)
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