В УЕФА прокомментировали форму сборной Украины с контурами страны

Пресс-служба УЕФА прокомментировала контур страны на футболке сборной Украины на Евро-2020.

«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, — сказали в УЕФА «СЭ».

Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

(Данил Алешин)