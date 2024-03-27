Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:14

Кавазашвили оценил перспективы Грузии на Евро-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что сборная Грузии может выйти в плей-офф по итогам группового турнира чемпионата Европы 2024 года.

«На Евро Грузию ждут чехи, португальцы и турки. Здесь уже никого настраивать не надо будет, потому что все все понимают. Грузия и Турция — это вечные соперники. В национальном плане, целыми веками во всех возможных вопросах. С Чехией и Португалией играть будет тоже непросто, но в целом уже само попадание на чемпионат Европы является для Грузии большим успехом. Даю отличную оценку выступлению Грузии в квалификационных матчах, будем смотреть дальше!» — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы обыграла Грецию (0:0, по пен. — 4:2). В групповом этапе Евро-2024 грузины сыграют с Португалией, Чехией и Турцией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Газета.Ru
Анзор Кавазашвили
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон в НХЛ
Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон НХЛ
Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»
«Фенербахче» хочет сняться с чемпионата Турции и найти новую лигу. Почему турков не ждут в РПЛ после ужасной драки фанатов
Вильфанд пообещал москвичам потепление до +15 градусов к выходным
В Киеве раскрыли решение Запада по вопросу легитимности Зеленского
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Стыки Евро 2024: кто попал в финальный турнир чемпионата Европы в Германии
Игнатьев предположил, чего ждать от Грузии на Евро-2024
Игнатьев назвал закономерным выход сборной Грузии на Евро-2024
Павлиашвили — о выходе Грузии на Евро-2024: «После страшной пасмурной погоды появляется радуга!»
Игрокам сборной Грузии вручат ордена Чести за выход на Евро-2024
Хвича пообещал — Грузия сделала! Сборная подарила своей стране второй по счастью день в ее истории
Украина едет на Евро-2024. Политика вытеснит футбол?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин о выходе сборной Грузии на Евро-2024: «Была эпоха Чивадзе и Каладзе. Теперь — эпоха Хвичи»

Игнатьев назвал закономерным выход сборной Грузии на Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости