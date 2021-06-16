Роналду обратился к сборной Португалии после победы над Венгрией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Венгрией (3:0) на Евро-2020 отметил, что на турнире не будет легких игр. Сам игрок в этой встрече забил 2 гола.

«Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или матчей, выигранных сразу. Чемпионат Европы — это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием. Большая победа, команда! Идем к нашей цели! Force Portugal! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживали!» — написал Роналду.

Роналду превзошел достижение бывшего нападающего сборной Украины Андрея Шевченко. Тот сделал дубль на Евро-2012 в матче против Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Первый гол в матче с Венгрией позволил Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории.