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Роналду обратился к сборной Португалии после победы над Венгрией

04:11
15 июня. Португалия - Венгрия - 3:0. Криштиану Роналду. Фото Instagram
15 июня. Португалия - Венгрия - 3:0. Криштиану Роналду. Фото Instagram

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Венгрией (3:0) на Евро-2020 отметил, что на турнире не будет легких игр. Сам игрок в этой встрече забил 2 гола.

«Вы должны уметь страдать, бороться до конца и всегда верить изо всех сил. Нет легких соперников или матчей, выигранных сразу. Чемпионат Европы — это этап роскоши, где присутствуют только лучшие из лучших и где каждую победу нужно одерживать со всей решимостью и самопожертвованием. Большая победа, команда! Идем к нашей цели! Force Portugal! Мы делаем все, чтобы доставить больше радости португальцам, которые так нас поддерживали!» — написал Роналду.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду превзошел достижение бывшего нападающего сборной Украины Андрея Шевченко. Тот сделал дубль на Евро-2012 в матче против Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Первый гол в матче с Венгрией позволил Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро в истории.

Венгрия — Португалия

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Евгений Козинов все материалы автора
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