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Швейцария назвала состав на Евро-2020

22:16
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Стала известна окончательная заявка сборной Швейцарии на Евро-2020.

Состав сборной Швейцарии

Вратари: Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлен («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд), Лорис Бенито («Бордо»), Эрай Джюмерт («Базель»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Джордан Лотомба («Ницца»), Кевен Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Базель»).

Полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джердан Шакири («Ливерпуль»), Джибриль Соу («Айнтрахт» Франкфурт), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия» Менхенгладбах), Стивен Цубер («Айнтрахт» Франкфурт).

Нападающие: Брель Эмболо («Боруссия» Менхенгладбах), Марио Гавранович («Динамо» Загреб), Харис Сеферович («Бенфика»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»).

На Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет в группе А с командами Италии, Турции и Уэльса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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