Газзаев: «Игры с Польшей и Болгарией определят стартовый состав сборной на матч с Бельгией»

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Польши.

«Сбор, который провела национальная команда накануне чемпионата Европы, завершается двумя контрольными матчами. Польша и Болгария — хорошие спарринг-партнеры перед важным турниром. Это важный завершающий этап подготовки. Плюс тренерский штаб еще раз посмотрит на состояние игроков и уже по этим двум играм определит стартовый состав на матч против Бельгии, а также окончательный список игроков для чемпионата Европы», — сказал Газзаев «СЭ».

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).

(Сергей Федоров)