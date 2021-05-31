Марио Фернандес, Черышев и Самошников занимались по индивидуальной программе

Сборная России начала в Нойштифте предыгровую тренировку. Денис Черышев, Марио Фернандес и Илья Самошников занимаются по индивидуальной программе, остальные — в общей группе, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

В 17.00 команда вылетит во Вроцлав. Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы-2020.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).