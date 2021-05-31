Боярский: «Дзюба продавит своей мощью поляков. Он должен забить»
13:44
Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от контрольного матча сборной России против Польши.
«Я не убежден, что товарищеский матч будет иметь значение. Но имеет смысл посмотреть на готовность команд. Мы увидим завтра, на каком уровне находятся наша и польская команда. От Дзюбы стоит ждать голов, ему почти всегда удается забить. Да еще с таким ростом и наигранными заготовками! Он должен забить. Дзюба продавит своей мощью поляков», — сказал Боярский «СЭ».
Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).
(Владислав Флегонтов)
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