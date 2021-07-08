Гари Невилл — о выходе Англии в финал Евро-2020: «Это настоящий национальный праздник»
14:52
Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу выхода национальной команды в финал Евро-2020.
«Раньше сборной не удавалось этого. Мы пережили столько боли и разочарования, и теперь мы можем сыграть в финале. В ближайшие несколько дней парням нужно будет максимально сосредоточиться. Вся страна стоит на ушах. Это настоящий национальный праздник», — цитирует Невилла Reuters со ссылкой на ITV.
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретится сборная Италии против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).
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