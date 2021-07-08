Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Гари Невилл — о выходе Англии в финал Евро-2020: «Это настоящий национальный праздник»

14:52
Теги:

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу выхода национальной команды в финал Евро-2020.

«Раньше сборной не удавалось этого. Мы пережили столько боли и разочарования, и теперь мы можем сыграть в финале. В ближайшие несколько дней парням нужно будет максимально сосредоточиться. Вся страна стоит на ушах. Это настоящий национальный праздник», — цитирует Невилла Reuters со ссылкой на ITV.

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где встретится сборная Италии против Англии. Игра пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.reuters.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4911
Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англия — Дания: Маккели ошибочно назначил штрафной — датчане открыли счет
Родители избавились от трупа сына, два года хранив его в холодильнике
Умер народный артист России Михаил Глуз
Почему фильм Любовь и голуби многие считают проклятым
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года