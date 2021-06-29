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Зинченко назвал лидеров сборной Швеции перед матчем 1/8 финала Евро-2020

17:09
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о сильнейших игроках сборной Швеции перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

«Лидеры шведов — Эмиль Фросберг. Он является лучшим бомбардиром сборной Швеции на этом турнире. Сборная Швеции самая возрастная команда на Евро-2020, это о многом говорит. Они хорошо сыграны и чувствуют друг друга.

Нападающий Исак, который сейчас в очень хорошей форме. Он показывает отличный футбол в Испании. Он демонстрирует отличный футбол в Испании, на слуху сейчас», — цитирует Зинченко официальный сайт УЕФА.

Матч Швеция — Украина пройдет сегодня, 29 июня, начало — в 22.00 (мск).

 

Швеция — Украина

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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