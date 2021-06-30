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Посольство обратилось в полицию после нападения украинцев на российского болельщика

18:25
Болельщики с флагами Украины и России на матче Швеция — Украина. Фото AFP
Болельщики с флагами Украины и России на матче Швеция — Украина. Фото AFP
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В посольстве России в Великобритании отреагировали на инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.

«Наши коллеги запросили полицию относительно поступления обращения от потерпевшего. Сам гражданин ни в посольство, ни в генконсульство не обращался, сведениями о его личности, в том числе о наличии российского гражданства ни мы, ни наши коллеги в Эдинбурге не располагаем», — сказали РБК в посольстве.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60dc5f879a7947e9aa0287e1

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля