Фолланд заявил, что сборная Германии не переживает из-за поражения от Франции в первом матче Евро-2020
Нападающий сборной Германии Кевин Фолланд заявил, что команда не переживает из-за поражения от Франции (0:1) в первом туре группового турнира Евро-2020.
«Мы не переживаем из-за поражения. Все в хорошем настроении и настроены оптимистично, уверены, что проведем хороший матч с Португалией и выйдем из группы. Жаль, что мы проиграли Франции, ведь в целом мы показали хорошую игру. Конечно, можно было сыграть лучше в некоторых моментах, нужно поработать над этим, но настроение у нас хорошее, теперь мы ждем следующий матч», — цитирует Goal Фолланда.
Матч Португалия — Германия состоится сегодня, 19 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/volland-optimistic-germany-euro-2020-knock-outs-opening/19hccgx0ynm471oxkfclzece2l
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю