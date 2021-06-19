Хавбек сборной Венгрии Него: «Даже если большая часть моей семьи живет во Франции, я буду сражаться за Венгрию»
Полузащитник сборной Венгрии Лоик Него поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Франции.
«Будет здорово встретиться с Гризманном на поле. Для меня матч против Франции будет особенным, но я полностью сосредоточен помочь Венгрии. Даже если большая часть моей семьи живет во Франции, я живу в Венгрии и буду сражаться за сборную Венгрии», — приводит слова Него официальный сайт УЕФА.
30-летний хавбек родился в Париже и выступал за юношеские и молодежные сборные Франции. В составе команды до 19 лет Него стал чемпионом Европы вместе с Антуаном Гризманном.
Матч Венгрия — Франция пройдет 19 июня и начнется в 16:00 мск. Венгры без очков занимают последнее место в группе F, французы с 3 очками — на второй строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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