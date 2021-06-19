Хавбек сборной Венгрии Него: «Даже если большая часть моей семьи живет во Франции, я буду сражаться за Венгрию»

Полузащитник сборной Венгрии Лоик Него поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2020 против Франции.

«Будет здорово встретиться с Гризманном на поле. Для меня матч против Франции будет особенным, но я полностью сосредоточен помочь Венгрии. Даже если большая часть моей семьи живет во Франции, я живу в Венгрии и буду сражаться за сборную Венгрии», — приводит слова Него официальный сайт УЕФА.

30-летний хавбек родился в Париже и выступал за юношеские и молодежные сборные Франции. В составе команды до 19 лет Него стал чемпионом Европы вместе с Антуаном Гризманном.

Матч Венгрия — Франция пройдет 19 июня и начнется в 16:00 мск. Венгры без очков занимают последнее место в группе F, французы с 3 очками — на второй строчке.