Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.

«Будет много эмоций от фанатов. Нам, игрокам, нужно сохранять концентрацию и относиться к финалу так, будто это первый матч на турнире. Не думаю, что стоит что-то менять, потому что мы были хороши в каждой игре. Надеюсь, мы сможем победить. Ничто не может сравниться с выигранным титулом за сборную. Надеюсь, что финал станет главным моментом для гордости в моей карьере», — приводит BBC слова Фодена.

Матч Италия — Англия состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).