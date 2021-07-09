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Фоден — о финале Евро: «Надеюсь, это будет главный момент для гордости в моей карьере»

16:25
Фил Фоден. Фото Reuters
Фил Фоден. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.

«Будет много эмоций от фанатов. Нам, игрокам, нужно сохранять концентрацию и относиться к финалу так, будто это первый матч на турнире. Не думаю, что стоит что-то менять, потому что мы были хороши в каждой игре. Надеюсь, мы сможем победить. Ничто не может сравниться с выигранным титулом за сборную. Надеюсь, что финал станет главным моментом для гордости в моей карьере», — приводит BBC слова Фодена.

Матч Италия — Англия состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57774393

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года