Фоден — о финале Евро: «Надеюсь, это будет главный момент для гордости в моей карьере»
16:25
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился ожиданиями от финала Евро-2020 против Италии.
«Будет много эмоций от фанатов. Нам, игрокам, нужно сохранять концентрацию и относиться к финалу так, будто это первый матч на турнире. Не думаю, что стоит что-то менять, потому что мы были хороши в каждой игре. Надеюсь, мы сможем победить. Ничто не может сравниться с выигранным титулом за сборную. Надеюсь, что финал станет главным моментом для гордости в моей карьере», — приводит BBC слова Фодена.
Матч Италия — Англия состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).
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