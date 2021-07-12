Флоренци: «Теперь пришло наше время праздновать»
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Полузащитник сборной Италии Алессандро Флоренци заявил, что команда заслужила победу в финале Евро-2020 над сборной Англии (1:1, 3:2 по пенальти).
«Мы посвящаем этот успех всем итальянцам. Мы в очередной раз доказали, что в трудный момент можем проявить характер.
Победа — этот всегда командный успех. И, думаю, что все видели, что с самого начала турнира у нас была именно единая команда.
Италия очень давно не побеждала на чемпионате Европы. Теперь пришло наше время праздновать», — сказал Флоренци в интервью RAI Sport.
Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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