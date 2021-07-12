Флоренци: «Теперь пришло наше время праздновать»

Полузащитник сборной Италии Алессандро Флоренци заявил, что команда заслужила победу в финале Евро-2020 над сборной Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

«Мы посвящаем этот успех всем итальянцам. Мы в очередной раз доказали, что в трудный момент можем проявить характер.

Победа — этот всегда командный успех. И, думаю, что все видели, что с самого начала турнира у нас была именно единая команда.

Италия очень давно не побеждала на чемпионате Европы. Теперь пришло наше время праздновать», — сказал Флоренци в интервью RAI Sport.

Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году.