Фернанду Сантуш — о матче Португалии с Францией: «Есть куда совершенствоваться»
09:09
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал, что ему понравилось в матче 3-го тура Евро-2020 с командой Франции (2:2).
«Мне понравились коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что нужно быть просто похожими на себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться. Есть куда совершенствоваться», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
Португальцы вышли из группы с третьего места и в 1/8 финала сыграют с Бельгией. Матч пройдет 27 июня в Севилье.
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