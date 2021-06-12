Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на ситуацию с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание и упал на поле во время матча Евро-2020 с Финляндией.

«Вы понимаете, что это просто игра. Нам нужно наслаждаться каждой секундой и испытывать к ней страсть, но это уже не имеет значения. Важнее всего его здоровье. Наслаждайтесь тем, что у вас есть в жизни, и будьте благословлены. Вот и все. Это большой шок и напоминание для всех нас», — приводит слова Фабрегаса BBC Sport.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что Эриксен жив и его состояние стабилизировалось. Также указано, что его доставили в госпиталь. Игра была прервана на неопределенное время.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Дания и Финляндия играет в одной группе с Россией и Бельгией.