Фабрегас — об Эриксене: «Это большой шок и напоминание для всех нас»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на ситуацию с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном. Он потерял сознание и упал на поле во время матча Евро-2020 с Финляндией.
«Вы понимаете, что это просто игра. Нам нужно наслаждаться каждой секундой и испытывать к ней страсть, но это уже не имеет значения. Важнее всего его здоровье. Наслаждайтесь тем, что у вас есть в жизни, и будьте благословлены. Вот и все. Это большой шок и напоминание для всех нас», — приводит слова Фабрегаса BBC Sport.
Пресс-служба УЕФА сообщила, что Эриксен жив и его состояние стабилизировалось. Также указано, что его доставили в госпиталь. Игра была прервана на неопределенное время.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Дания и Финляндия играет в одной группе с Россией и Бельгией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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