Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Испании и Норвегии в ноябре 2023

В ноябре пройдет четыре матча отбора Евро 2024 в группе А, где играют Испания и Грузия

В ноябре 2023 года в группе А отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет четыре матча.

«СЭ» публикует информацию с расписанием игр и временем начала матчей в группе А по московскому времени в ноябре. В ней выступают: Испания, Грузия, Кипр, Норвегия и Шотландия.

Расписание и время начала матчей отбора группы А Евро-2024

16 ноября. 20.00. Грузия — Шотландия

16 ноября. 21.00. Кипр — Испания

19 ноября. 22.45. Испания — Грузия

19 ноября. 22.45. Шотландия — Норвегия

Евро-2024 пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. На турнире выступят 24 команды. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

Следить за ключевыми событиями матчей отбора Евро-2024 можно с помощью матч-центров на сайте «СЭ».

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