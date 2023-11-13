Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной Казахстана в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил «СЭ», что полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов пропустит ближайшие матчи сборной против Сан-Марино и Словении в рамках отборочного турнира Евро-2024.

«Бахтиера не будет в сборной Казахстана на ближайших матчах. Не знаю, надолго ли он выбыл. Врачи еще не дали сроков», — сказал Адиев «СЭ».

Зайнутдинов получил повреждение в матче с «Истанбулом» в 12-м туре чемпионата Турции. Его увезли в больницу с травмами черепа, глаза и носа.

Ранее 25-летний футболист был вызван в сборную Казахстана, которая в рамках отбора Евро-2024 сыграет против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября).

Казахстан занимает третье место в группе H после 8 туров с 15 очками.