Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:47

Зайнутдинов пропустит решающие матчи сборной Казахстана в отборе Евро-2024

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сообщил «СЭ», что полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов пропустит ближайшие матчи сборной против Сан-Марино и Словении в рамках отборочного турнира Евро-2024.

«Бахтиера не будет в сборной Казахстана на ближайших матчах. Не знаю, надолго ли он выбыл. Врачи еще не дали сроков», — сказал Адиев «СЭ».

Зайнутдинов получил повреждение в матче с «Истанбулом» в 12-м туре чемпионата Турции. Его увезли в больницу с травмами черепа, глаза и носа.

Ранее 25-летний футболист был вызван в сборную Казахстана, которая в рамках отбора Евро-2024 сыграет против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября).

Казахстан занимает третье место в группе H после 8 туров с 15 очками.

Бактиер Зайнутдинов
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Бешикташ
Чемпионат Европы по футболу
2
1
Читайте также
Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»
«Спартак» подарил Хабибу футболку с номером 29-0
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Косово обыграла Израиль в матче отбора Евро-2024
Новости
RSS RSS
Все новости