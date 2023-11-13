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Сегодня, 16:30

Евро 2024: когда пройдет финальный турнир чемпионата Европы (даты и города)

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Трофей Евро-2024.
Фото Global Look Press

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024-го. Финальную стадию Евро-2024 примут 10 немецких городов: Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Изначально заявки на проведения турнира отправили Турция и Германия. По итогам голосования, в котором принимали участие 17 членов исполнительного комитета УЕФА, Германия победила большинством голосов — 12. За Турцию было 4 проголосовавших и 1 человек воздержался.

Страна-хозяйка получает автоматическое право участвовать в турнире. Остальные 23 команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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