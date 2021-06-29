«Это может закончиться разводом!» Англо-немецкая семейная пара на трибунах «Уэмбли»
19:33
Twitter ESPN опубликовал фото пары, находящейся на трибунах «Уэмбли» во время матча 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия. Мужчина болеет за Англию, женщина — за Германию.
??? pic.twitter.com/C2QnIovC07— ESPN FC (@ESPNFC) June 29, 2021
«Это может закончиться разводом!» — такой плакат держит мужчина.
Игра началась в 19.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.
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