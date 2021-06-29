«Это может закончиться разводом!» Англо-немецкая семейная пара на трибунах «Уэмбли»

Twitter ESPN опубликовал фото пары, находящейся на трибунах «Уэмбли» во время матча 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия. Мужчина болеет за Англию, женщина — за Германию.

«Это может закончиться разводом!» — такой плакат держит мужчина.

Игра началась в 19.00 по московскому времени. По ходу первого тайма счет равный — 0:0.