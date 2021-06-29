Ачерби рассказал, что Италия готова противостоять Лукаку в матче против Бельгии
19:30
Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился мнением о бельгийском нападающем Ромелу Лукаку.
«Мы можем остановить его как командными действиями, так и с помощью отдельных игроков. Он отличный форвард. Он здорово проявляет себя как в серии А, так и в сборной Бельгии. Против него всегда нужно быть наготове, нельзя предоставлять ему свободу действий. В прошлом я уже останавливал его. Если позволить ему свободно играть, он может забить», — цитирует Ачерби официальный сайт УЕФА.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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