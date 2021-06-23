Эшли Коул остался доволен игрой против Чехии

Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 отметил, что вечер удался.

«После расстроившего нас результата матча со сборной Шотландии нам снова удалось не пропустить и при этом продемонстрировать индивидуальное мастерство. Полагаю, в целом, вечер удался», — цитирует пресс-служба УЕФА Коула.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.