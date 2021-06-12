«Интер» выразил поддержку Эриксену

В официальном Twitter «Интера» появилось сообщение в поддержку полузащитника команды Кристиана Эриксена.

«Держись, Крис, все наши мысли с тобой», — говорится в сообщении.

Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

Позднее футболиста доставили в госпиталь. Его состояние оценивается как стабильное. По предварительной информации, матч будет доигран завтра.