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Сегодня, 16:54

Саутгейт — о Евро-2024: «Волнуюсь так же, как перед чемпионатом России»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о своих эмоциях перед матчем с Сербией в групповом турнире чемпионата Европы-2024.

Игра пройдет в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Я очень взволнован. Вывести сборную на крупный турнир — это огромная честь. Это так же волнительно, как было перед чемпионатом России, если не больше. Что касается нашего положения, вы видели выступления Германии и Испании в турнире. Здесь много хороших команд. Сначала нам нужно выйти из группы. Мы сосредоточены на этом», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Драган Стойкович, Гарет Саутгейт, Матьяж Кек. Группа C Евро-2024: фавориты англичане, братья сербы и старые знакомые словенцы

Сборная Англии на Евро-2024 попала в группу С. 20 июня команда Саутгейта также сыграет против Дании, а 25-го числа встретится со Словенией.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Всего в турнире принимают участие 24 сборные.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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