Сборные Польши и Нидерландов в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 16 июня

Сборные Польши и Нидерландов сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 16 июня. Игра состоится на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события противостояния Польша — Нидерланды будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире матч группового этапа Евро-2024 покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборные провели между собой 16 матчей. Девять побед одержали нидерландцы, три победы у поляков, еще четыре матча завершились вничью.

Последний раз команды встречались в 2022 году в Лиге наций. Первый матч завершился вничью 2:2, во втором — победу одержали нидерландцы (2:0).

В группе D, кроме сборных Польши и Нидерландов, выступают команды Франции и Австрии.