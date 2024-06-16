Польша — Нидерланды: стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2024

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В воскресенье, 16 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы-2024 между сборными Польши и Нидерландов.

Стали известны стартовые составы команд.

Польша: Щенсны, Салямон, Беднарек, Кивер, Франковски, Урбаньски, Зелиньски, Романчук, Залевски, Шиманьски, Букса.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, Ван Дейк, Де Врей, Дюмфрис, Веерман, Райндерс, Схаутен, Гакпо, Депай, Симонс.

Игра начнется в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Польша — Нидерланды.