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Ташуев: "Рано говорить о том, что Италия защитит титул на Евро"

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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Евро-2024 Албания — Италия (2:1).

«Рано говорить о том, что Италия защитит титул. Большего ждал от Албании. В начале матча они играли агрессивно, а потом отошли в низкий блок. Албания должна была выжигать и ловить в капкан итальянцев, чтобы они на тяжелых ногах входили в штрафную. Сборная Италии спокойно владела мячом, контролировала ход игры. Нельзя сказать, что они показали фееричный футбол. Когда Албания прекратила действовать агрессивно, острые моменты исчезли.

Не понравилось, что Италия контролировала мяч ради контроля. У них было пространство для атаки, могли двигать мяч вперед, но не знаю, почему они выбрали играть поперек и назад. Италия немного напоминает сборную Испании под руководством Луиса Энрике. Албания могла сыграть вничью, реализуй они момент в конце матча. Пока рано восхищаться итальянцами», — сказал Ташуев «РБ Спорт».

Во втором туре группового этапа сборная Италии сыграет с Испанией, которая в первом матче разгромила Хорватию (3:0).

Источник: РБ Спорт
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сергей Ташуев
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