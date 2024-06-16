На Евро-2024, возможно, нарушен протокол ВАР. Албанцы не стали жаловаться

На 51-й минуте субботнего матча чемпионата Европы-2024 Италия — Албания произошел эпизод, который нельзя считать характерным для крупных международных турниров. Он связан со странным поведением судьи Феликса Цвайера: немец, возможно, воспользовался подсказкой видеоассистента Бастиана Данкерта, когда не имел права этого делать.

В том моменте за мяч боролись Риккардо Калафьори и Армандо Бройя. Итальянец прихватил соперника руками, а затем албанец отмахнулся и ударил соперника в лицо. Арбитр зафиксировал первый фол, назначил штрафной удар в пользу команды Албании, дождался, пока Калафьори встал с газона, и вынес ему предупреждение.

Эпизод матча Италия — Албания. Фото Скриншот трансляции

А затем, когда прошло около 30 секунд, он вдруг пошел в направлении Бройи, попросив его партнеров не выполнять штрафной. И показал албанцу желтую карточку. Возвратившись к месту фола, он жестом пояснил Недиму Байрами, что наказал Бройю за удар рукой.

Эпизод матча Италия — Албания. Фото Скриншот трансляции

Нехарактерным выглядело то, что Цвайер не одновременно вынес предупреждения итальянцу и албанцу, санкции разделили около трех десятков секунд. В такой ситуации можно предположить, что ВАР, проведя, как обычно, проверку, сказал судье о фоле Бройи и необходимости применения желтой карточки. Но это запрещено протоколом ВАР — так поступать нельзя.

Любая сборная вправе подать жалобу или протест по поводу несоблюдения этого протокола. Но, по данным «СЭ», обращений в контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА со стороны албанцев не последовало.