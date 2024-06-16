Голландец Вербрюгген стал самым молодым вратарем на Евро за 60 лет

Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионате Европы с 1964 года.

21-летний голландец вышел в стартовом составе на матч группового турнира против Польши. На Евро-1964 в составе сборной Испании выступал 21-летний Хосе Анхель Ирибар.

В сезоне-2023/24 Вербрюгген провел 27 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 33 мяча и 7 раз сыграл на ноль.

Сборная Нидерландов в группе D сыграет с Польшей, Австрией и Францией.