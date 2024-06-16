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Сегодня, 17:13

Голландец Вербрюгген стал самым молодым вратарем на Евро за 60 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь сборной Нидерландов Барт Вербрюгген стал самым молодым вратарем на чемпионате Европы с 1964 года.

21-летний голландец вышел в стартовом составе на матч группового турнира против Польши. На Евро-1964 в составе сборной Испании выступал 21-летний Хосе Анхель Ирибар.

В сезоне-2023/24 Вербрюгген провел 27 матчей за «Брайтон», в которых пропустил 33 мяча и 7 раз сыграл на ноль.

Сборная Нидерландов в группе D сыграет с Польшей, Австрией и Францией.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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