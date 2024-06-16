Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:30

Словения — Дания: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Сборные Словении и Дании сыграют на Евро-2024 16 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Дании.
Фото AFP

Сборные Словении и Дании сыграют в матче группы C на чемпионате Европы-2024 в Штутгарте (Германия) в воскресенье, 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «МХП-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча можно будет бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Игру также покажут на сайте matchtv.ru. В воскресенье «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры Евро-2024.

Ключевые события матча Словения — Дания будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В отборочном цикле чемпионата Европы словенские футболисты финишировали вторыми в группе H и получили прямую путевку на Евро. Команда Матьяжа Кека выиграла семь матчей из десяти при одной ничьей и двух поражениях.

У Дании в отборе к чемпионату Европы семь побед, одна ничья и два поражения. Команда Каспера Юльманна также дважды оступилась в гостях — в матчах с Казахстаном (2:3) и Северной Ирландией (0:2). За счет личных встреч Дания опередила Словению в борьбе за первое место в таблице.

Ян&nbsp;Облак&nbsp;&mdash; Кристиан Эриксен. Словения — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Более 10 стран отказались подписывать итоговую декларацию саммита по Украине
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: расписание и результаты матчей чемпионата Европы 16 июня
Сборная Нидерландов вырвала победу у Польши в матче Евро-2024
Нидерланды обыграли Польшу. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Сербские и албанские болельщики подрались в Гельзенкирхене
Голландец Вербрюгген стал самым молодым вратарем на Евро за 60 лет
Саутгейт — о Евро-2024: «Волнуюсь так же, как перед чемпионатом России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев: "Рано говорить о том, что Италия защитит титул на Евро"

Польша — Нидерланды: Вегхорст вывел команду вперед в матче Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости