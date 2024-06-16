Курьер службы доставки на скутере доставил флаг сборной Грузии из Тбилиси в Дюссельдорф

Курьер службы доставки Wolt довез игрокам сборной Грузии флаг страны из Тбилиси в Дюссельдорф с пожеланиями от болельщиков, сообщает Apsny.ge.

Шадиман Харшиладзе проехал 4000 километров, чтобы доставить заказ в Дюссельдорф, где на данный момент находится национальная команда, участвующая в Евро-2024.

До Германии курьер добирался на скутере. За 12 дней он проехал 6 старн.

В ответ футболисты подарили парню футболку сборной с автографами всех игроков команды.

18 июня сборная Грузии сыграет с Турцией в первом туре группового турнира Евро-2024.