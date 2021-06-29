Эмоциональное празднование Зинченко: он повторил жест Аршавина

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отпраздновал гол в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Он приложил палец к губам и несколько раз во время забега прокричал «Тихо!»

Ранее таким жестом отмечал голы капитан сборной России Андрей Аршавин. В подобном праздновании можно найти призыв к критикам «перестать говорить».

Зинченко забил свой первый мяч на турнире. По ходу первого тайма украинцы повели 1:0.