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Эмоциональное празднование Зинченко: он повторил жест Аршавина

22:40
Александр Зинченко. Фото AFP
Александр Зинченко. Фото AFP
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отпраздновал гол в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Он приложил палец к губам и несколько раз во время забега прокричал «Тихо!»

Ранее таким жестом отмечал голы капитан сборной России Андрей Аршавин. В подобном праздновании можно найти призыв к критикам «перестать говорить».

Зинченко забил свой первый мяч на турнире. По ходу первого тайма украинцы повели 1:0.

Швеция — Украина

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля