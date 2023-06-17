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Сегодня, 02:48

Эдегор нанял комика для подготовки сборной Норвегии к матчу с Шотландией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор нанял комика Дэна Берге Акеро, чтобы он провел викторину для национальной команды в рамках подготовки к матчу отборочного турнира Евро-2024 с Шотландией.

«Что вчера устроил Мартин. Он был инициатором викторины с персоналом и игроками, а затем в дверь вошел Дэн Берге Акеро и задал несколько вопросов. Это было довольно весело», — цитирует VG главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена.

Матч Норвегия — Шотландия состоится в субботу, 17 июня. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Мартин Эдегор
Столе Сольбаккен
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
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