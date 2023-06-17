Эдегор нанял комика для подготовки сборной Норвегии к матчу с Шотландией

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор нанял комика Дэна Берге Акеро, чтобы он провел викторину для национальной команды в рамках подготовки к матчу отборочного турнира Евро-2024 с Шотландией.

«Что вчера устроил Мартин. Он был инициатором викторины с персоналом и игроками, а затем в дверь вошел Дэн Берге Акеро и задал несколько вопросов. Это было довольно весело», — цитирует VG главного тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена.

Матч Норвегия — Шотландия состоится в субботу, 17 июня. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.