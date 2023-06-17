Дешам — о победе над Гибралтаром: «Франция должна была забить больше»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе своей команды над Гибралтаром (3:0) в отборе Евро-2024.

«Задачей было победить, сделать свою работу, но мы должны были забить больше, пусть их вратарь и сделал несколько хороших сэйвов. Мы всегда можем играть лучше, быстрее, но поле было не в лучшем состоянии. Гибралтар делал то, что умел — неплохо оборонялся коллективно, как это было в матчах с Грецией и Нидерландами. Мы создали много моментов и, если бы лучше реализовывали их, счет был бы крупнее. В целом я доволен игрой, и теперь нужно думать о понедельнике — о важном матче с Грецией», — приводит слова Дешама RMC.

Сборная Франции с 9 очками продолжает лидировать в группе B. Гибралтар, не набравший очков, остался на последней строчке.