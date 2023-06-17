Петраков: «Не удивлен победе над Уэльсом, но мы не собираемся ее праздновать»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал победу над Уэльсом (4:2) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Я не удивлен результатом этой игры, но мы не собираемся праздновать эту победу, ведь всего через два дня нам предстоит сыграть против Латвии, и в данный момент мы сосредоточены на этой игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Петракова.

Армения одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2024 и занимает четвертое место в группе D с 3 очками.