Терри — о сборной Англии: «Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2024.

«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет. У игроков хорошая связь, они поддерживают друг друга. В команде хорошее сочетание сильных и опытных игроков», — приводит слова Терри Sky Sports.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Англия в группе С сыграет с Данией, Сербией и Словенией. Английская сборная ни разу не выигрывала Евро.