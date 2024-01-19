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Сегодня, 16:09

Терри — о сборной Англии: «Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2024.

«Возможно, такой сильной команды у нас не было 30 лет. У игроков хорошая связь, они поддерживают друг друга. В команде хорошее сочетание сильных и опытных игроков», — приводит слова Терри Sky Sports.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Англия в группе С сыграет с Данией, Сербией и Словенией. Английская сборная ни разу не выигрывала Евро.

Джон Терри
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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