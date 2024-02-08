12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля

Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля от международных соревнований из-за конфликта страны в секторе Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

По информации источника, письмо в ФИФА направили 12 стран. В инициативную группу входят федерации футбола Иордании, Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Помимо ФИФА, письмо было отправлено всем футбольным федерациям и шести конфедерациям, включая УЕФА.

21 марта сборная Израиля должна сыграть против Исландии в полуфинале плей-офф за попадание на Евро-2024, который пройдет в Германии.