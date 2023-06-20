Джеррард о хет-трике Сака: «Букайо уже показал потенциал мирового уровня»

Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард прокомментировал хет-трик полузащитника Букайо Сака в матче отборочного турнира Евро-2026 против Северной Македонии (7:0).

«Он только становится лучше. Весь мир у его ног. Он уже показал потенциал мирового уровня. Что пугает, так как я думаю, что у него есть и другой уровень», — приводит слова Джеррарда Channel 4.

Сборная Англии с 12 очками в четырех матчах занимет первое место в группе C, Северная Македония с 3 очками в трех матчах — на третьей строчке.