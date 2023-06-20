Саутгейт о хет-трике Сака: «Это полностью его заслуга. Он невероятно много работает»

Главный тренер сборной Англии Саутгейт прокомментировал хет-трика полузащитника Букайо Сака в матче отборочного турнира Евро-2026 против Северной Македонии (7:0).

«Это полностью его заслуга. Он невероятно много работает, он талантлив и скромен. Он очень популярен среди игроков и персонала, и я должен сказать, что его удары были такими всю неделю», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии с 12 очками в четырех матчах занимет первое место в группе C, Северная Македония с 3 очками в трех матчах — на третьей строчке.