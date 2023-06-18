Джеко — о поражении от Португалии: «Боснии не хватало игроков впереди»

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение команды в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024 против Португалии (0:3).

«Первый гол был решающим в этой встрече, так как мы очень хорошо играли в первом тайме. Мы много бегали и не упустили много моментов, если не считать гола, который они забили в конце тайма, что помогло переломить игру в их пользу. Во втором тайме у нас были ситуации, но нам не хватало игроков впереди. Мы не верили в себя, и, возможно, у нас было больше игроков в обороне, когда они нам были нужны в атаке. Когда у нас есть шансы, нам нужны игроки, чтобы иметь возможность забивать», — приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

Португалия возглавляет группу J с 9 очками. Словакия находится на втором месте (7 очков), сборная Боснии и Герцеговины — на четвертом (3 очка), Исландия — пятая (3 очка).