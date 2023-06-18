Роберто Мартинес — о победе над боснийцами: «Результат дало то, как мы действовали без мяча»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подвел итоги матча 3-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (3:0).

«С нашей точки зрения, это был очень сложный матч, поскольку у Боснии и Герцеговины была очень хорошая структура игры. Наши решения были не в лучшими. Когда мы теряли мяч, это помогало сопернику контратаковать. Босния и Герцеговина играла очень хорошо. То, как мы действовали без мяча, и что мы делали в трудные моменты, — вот что сегодня дало результат. В целом, это игра, которую мы можем улучшить. Мы должны быть в состоянии сыграть уже через 72 часа, мы с нетерпением ждем возможности принять вызов. Исландия настроена очень решительно, но мы с нетерпением ждем победы», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Португалия возглавляет группу J с 9 очками. Словакия находится на втором месте (7 очков), сборная Боснии и Герцеговины — на четвертом (3 очка), Исландия — пятая (3 очка).